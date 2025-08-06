ゲーム「モンスターハンター ストーリーズ」シリーズ最新作となる、『モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜』の発売が決定した。対応機種はNintendo Switch2 、PlayStation5、Xbox Series X|S 、PC。発売時期は2026年が予定されている。すべてのRPGファンに向けて作られるシリーズ最新作！ 『モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜』雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲー