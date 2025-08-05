東京ミッドタウンで開催中のイベント「MIDTOWN SUMMER 2025」に、ひんやりスイーツが大集結。「とらや」や「Toshi Yoroizuka」など、有名店の限定ひんやりスイーツを楽しめるのは8月31日まで！2025年8月31日まで、「ひんやりスイーツ」と「夏のパワーグルメ」が味わえるイベント「MIDTOWN SUMMER 2025」が、東京ミッドタウンで開催されています。注目の「ひんやりスイーツ」の中から、今回のイベント限定商品をピックアップしてご