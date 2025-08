かき氷にパフェも♡ 東京ミッドタウンに大集結の、ひんやりスイーツがおいしそう！

東京ミッドタウンで開催中のイベント「MIDTOWN SUMMER 2025」に、ひんやりスイーツが大集結。「とらや」や「Toshi Yoroizuka」など、有名店の限定ひんやりスイーツを楽しめるのは8月31日まで!

2025年8月31日まで、「ひんやりスイーツ」と「夏のパワーグルメ」が味わえるイベント「MIDTOWN SUMMER 2025」が、東京ミッドタウンで開催されています。注目の「ひんやりスイーツ」の中から、今回のイベント限定商品をピックアップしてご紹介。

「とらや」「ukafe」など、五感を刺激するかき氷が勢ぞろい

「日向夏と温州みかんの氷」1,760円(イートインのみ)

和菓子の老舗「とらや」からは「日向夏と温州みかんの氷」が登場。日向夏と温州みかんをブレンドした蜜をかけ、みかんの寒天が添えられており、氷の下の白餡とともにさわやかな味わいのかき氷になっています。

「ウカキ氷」イートイン1,320円/テイクアウト1,296円

<店舗情報>◆とらや 東京ミッドタウン店住所 : 東京都港区赤坂9-7-4 D-B117 東京ミッドタウン ガレリア B1FTEL : 03-5413-3541

「ukafe」も「ウカキ氷」と題して、夏の定番であるかき氷を販売。ふわふわに削ったいちご入りの氷に、甜菜糖を使ったやさしい甘みの練乳シロップをかけた、厳選素材でつくるシンプルなかき氷です。

「生氷和三盆蜜マンゴー」イートイン1,680円/テイクアウト1,620円

<店舗情報>◆ウカフェ住所 : 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア 2FTEL : 03-6438-9920

「HAL YAMASHITA 東京」のかき氷は「生氷和三盆蜜マンゴー」。マンゴーの濃厚な甘さとレモンの爽やかな酸味が絶妙に溶け合います。

桃やメロン、パイナップルなど夏のフルーツたっぷりのスイーツも!

「たっぷり桃のフルーツパフェ」イートイン1,595円/テイクアウト1,566円

<店舗情報>◆ハルヤマシタ 東京本店住所 : 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア ガーデンテラス 1FTEL : 050-5890-9267

かき氷のほか、旬のフルーツをたっぷりと使ったスイーツも見逃せません。「FRUITS IN LIFE」の「たっぷり桃のフルーツパフェ」も東京ミッドタウン限定商品。完熟桃をたっぷり使用しており、ひんやりしたムースやクリスピーな自家製グラノーラと相性抜群です。

「メロンパフェ」3,800円(イートインのみ)

<店舗情報>◆FRUITS IN LIFE 東京ミッドタウン店住所 : 東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン プラザ B1FTEL : 03-6447-1190

みずみずしいメロンを贅沢に使っているのが「ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ」の「メロンパフェ」。コクのあるシャンティクリーム、ココナッツパルフェ、ダイスカットのメロンとメロンゼリーが織りなす、味わいのハーモニーがたまりません。

「Fleur de Soleil(フルールドソレイユ)」2,300円(イートインのみ)

<店舗情報>◆ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ住所 : 東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン ザ・リッツ・カールトン東京 1FTEL : 03-6434-8711

「Toshi Yoroizuka」の「Fleur de Soleil(フルールドソレイユ)」も、旬のフルーツを贅沢に使っています。パイナップルとココナッツで夏の味を表現し、ライムとミントで爽やかな香りを添え、ヒマワリをイメージした見た目も夏らしい一皿です。

<店舗情報>◆Toshi Yoroizuka Mid Town住所 : 東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト 1FTEL : 03-5413-3650

このほかにも「NIRVANA New York」など各店が趣向を凝らした限定メニューをそろえています。引き続き猛暑が予想される8月は、ひんやりスイーツで涼を感じてみては?

▼「MIDTOWN SUMMER 2025」ひんやりスイーツイベントの詳細はこちらhttps://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7529/

※価格はすべて税込

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

写真:お店から

