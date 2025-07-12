ドジャースは１１日（日本時間１２日）、マーリンズからＤＦＡ（事実上の戦力外通告）になっていたニック・ナストリニ投手（２５）を獲得し、ノア・デービス投手（２８）をＤＦＡとしたことを発表した。１９年以来６年ぶりの６連敗と苦しむドジャースが、投手陣のテコ入れを行った。今年３月にレッドソックスから金銭トレードで獲得した右腕のデービスはここまで５登板で０勝１敗、防御率１９・５０。４日（同５日）の本拠地・