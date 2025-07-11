中国政府が２００１年９月から停止している日本産牛肉の輸入を巡り、輸入再開に必要な日中間の協定が近く発効することがわかった。１１日に大阪で行われる自民党の森山幹事長と何立峰（フォーリーフォン）・中国副首相との会談で、何氏が発効に向けた国内手続きの完了を説明する見通し。日本側は早期の輸出再開に向け、詰めの作業を急ぐ考えだ。複数の日中関係筋が明らかにした。発効する協定は、日中両政府が１９年１１月に署