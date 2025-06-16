４月末、東京渋谷のホットプレイスである「宮下パーク」ショッピングモールにオープンした「ＭＡＴＩＮＫＩＭ」もその人気ぶりを実感している。オープン初日から「オープンラン（開店前の行列）」が演出されたが、１週間で４億ウォンの売上を記録した。これは同じ層の有名日本ブランドの１カ月の売上に該当するという。開店２週間後に訪問してみるとすでに約６０アイテムが品切れ状態だった。業界では韓国ファッションブランドの