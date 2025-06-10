¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ±ûµ¤¾Ý½ð¡Êµ¤¾ÝÄ£¡Ë¤Ï10Æü¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷1¹æ¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢12Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Þ¤¿¤ÏÂæÉ÷³°Â¦¤Î±À¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë24»þ´Ö±«ÎÌ¤¬80¥ß¥ê°Ê¾å¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï10Æü¸áÁ°8»þ¸½ºß¡¢»þÂ®7¥­¥í¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÀ¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï1000¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹