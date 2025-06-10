Æî¥·¥Ê³¤¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µÈ¯À¸ µ¤¾Ý½ð¡Ö24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤Î²ÄÇ½À¡×¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ±ûµ¤¾Ý½ð¡Êµ¤¾ÝÄ£¡Ë¤Ï10Æü¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷1¹æ¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢12Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Þ¤¿¤ÏÂæÉ÷³°Â¦¤Î±À¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë24»þ´Ö±«ÎÌ¤¬80¥ß¥ê°Ê¾å¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï10Æü¸áÁ°8»þ¸½ºß¡¢»þÂ®7¥¥í¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÀ¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï1000¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï15¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï23¥á¡¼¥È¥ë¡£13Æü¤Þ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¡¦Æî³¤Åç¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ß¡¢14Æü¤Ë¤Ï¹Åì°ìÂÓ¤Ë¿Ê¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄ¥ÍºÉ÷¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
¤³¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï10Æü¸áÁ°8»þ¸½ºß¡¢»þÂ®7¥¥í¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÀ¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï1000¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï15¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï23¥á¡¼¥È¥ë¡£13Æü¤Þ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¡¦Æî³¤Åç¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ß¡¢14Æü¤Ë¤Ï¹Åì°ìÂÓ¤Ë¿Ê¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄ¥ÍºÉ÷¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë