5人組YouTuber・コムドットのリーダー・やまとさんの実妹でモデルのせいらさんは6月4日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露しました。（サムネイル画像出典：せいらさん公式Instagramより） All About

せいらが圧巻の美脚ショット披露 コメントが止まらない理由

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 5人組YouTuberコムドットのリーダー・やまとの実妹・せいら
  • 4日にInstagramを更新し、モデルショットを披露し多くの反響を集めた
  • コメント欄では「さすがに可愛すぎてる」など称賛の声が多数上がった
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