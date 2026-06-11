6月10日、5人組YouTuberコムドット」のやまとが、Instagramのストーリーズを更新し、自身が披露したグッズがK-POPアイドルのグッズと酷似していることに関して、謝罪した。しかし、この “釈明文” がさらなる波紋を呼んでいる。発端となったのは、やまとが9日のストーリーズにアップしたキーホルダーの写真。「黒いパーカーに、風船ガムを膨らませたキャラクターのキーホルダーで、やまとさんがデザインを手がけたようです