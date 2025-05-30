まさに守護神だ。巨人のライデル・マルティネス（28）が、28日の広島戦の九回を締め、開幕戦から23試合連続無失点。2015年バーネット（ヤクルト）のセ・リーグ最長記録に並んだ。【もっと読む】巨人・戸郷翔征 勝てた理由と残る不安…「まだ付け入るスキはある」とスコアラー中日から4年総額48億円、年俸12億円という超大型契約で加入。球団史上最高額のカネを積んだが、さる巨人OBがこう言った。「キューバ人だけに、条件のい