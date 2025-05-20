イギリスEU＝ヨーロッパ連合は19日、イギリスEUを離脱して以降、初めての公式首脳会合を開きました。新たな安全保障・防衛協定を締結することで合意し、ロシアへの対処などで連携を強化することで一致しました。19日にロンドンで開かれた首脳会合には、イギリスのスターマー首相やEUのコスタ大統領、フォンデアライエン委員長などが出席しました。イギリス政府によりますと、新たな安全保障・防衛協定では、イギリス企業がEU