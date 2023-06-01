陸上・ダイヤモンドリーグ（日本時間18日、ロンドン陸上の世界最高峰ダイヤモンドリーグ（DL）のロンドン大会が行われ、男子1マイルに出場したJ.カー（28、イギリス）が3分42秒66の世界新記録をマーク。1999年にH.エルゲルージがマークした従来の記録(3分43秒13)を更新した。男子1マイルに出場したカーは従来の世界記録を上回るハイペースでレースを展開。そのスピードに会場からは大歓声が沸き起こった。ペースを落ちることな