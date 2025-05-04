º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¡£110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤â½½Ê¬»È¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëÃæ¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤­¤¿¾¦ÉÊ¤Ï330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤¢¤¨¤Æ¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò»ØÌ¾Çã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤ªÃã¤ä¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÊýÉ¬¸«¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤è¢öÁáÂ®¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¡Ê¥¹¥È¥í¡¼ÉÕ¡Ë²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡ËÍÆÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§550mLÂÑÇ®²¹ÅÙ