¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/01¡ÛÊ¡²¬¡¦Ãæ½§¡ÖVENET FUKUOKA NAKASU¡×¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÄ«ÁÒ³¤¡Ê¤¦¤ß¡Ë¡£4Ç¯Á°¡¢22ºÐ¤Ç¡Ö¶½Ì£ËÜ°Ì¡×¤«¤é»Ï¤á¤¿Ìë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤­¤ë¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±À®Ä¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÀí¤Ã¤¿À­³Ê¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ç¤­¤ë¿Í¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡²¬¡¦Ãæ½§¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¥­¥ã¥Ð¾î¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¢¡¤¦¤ß¡¢¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÆ¯¤­¡ÖÀí¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×À­³Ê¤ËÊÑ²½¤¦¤ß¤¬¥Ù¥ÍÃæ½§¤ÇÆ¯¤­»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï4Ç¯Á°¡£¡Öµ¯¤­¤é¤ì