ÉÝ¤¤¤±¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡© YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTiny Kitten¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤òÉÝ¤¬¤ë»ÒÇ­¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¹¥´ñ¿´¤È¶²ÉÝ¿´¤Î³ëÆ£¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¤¤ËÁÝ½üµ¡¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¡ÄÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁÝ½üµ¡¤Ë¥Ó¥Ó¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦»ÒÇ­¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£ËÁÆ¬¡¢ÁÝ½üµ¡¤Î¥Û¡¼¥¹¤Î´Ö¤Ë¤¿¤¿¤º¤à1É¤¤Î»ÒÇ­¡£¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥Û¡¼¥¹¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò