ジュエリーブランド「ケイウノ」から、『スター・ウォーズ』コレクションが登場!今回は、作中で使用されているフォント「オーラベッシュ」で、作品の象徴的なフレーズを表現したリングを紹介します☆ ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「MAY THE FORCE BE WITH YOU」リング 価格:K18イエローゴールド242,000円(税込)/シルバー92526,400円(税込)仕様:・アームの幅約4.0mm・アームの厚み約1