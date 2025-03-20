ロサンゼルス地域の地元テレビ局「ＡＢＣ７アイウィットネスニュース」は日本時間２０日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「おかえり！ドジャースがロサンゼルスに帰ってきた東京シリーズでカブスに２連勝した後水曜日に」と記し、空港に到着したチャーター機から降りるナインの動画を投稿した。動画では選手らが家族とともにタラップを降り、東京での２試合を欠場したフリーマンも息子のチャーリー君と階段を歩く姿も。ヘ