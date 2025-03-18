１７日、ホンジュラス・ロアタン島の墜落現場で捜索救助活動に当たる救援隊員。（ロアタン＝新華社配信）【新華社ロアタン3月18日】中米のホンジュラス北部で17日夜、少なくとも15人が乗った小型飛行機が墜落し、これまでに6人の死亡が確認された。１７日、ホンジュラス・ロアタン島の墜落現場で捜索救助活動に当たる救援隊員。（ロアタン＝新華社配信）１７日、ホンジュラス・ロアタン島の墜落現場で捜索救助活動に当たる救援隊