８年後の２０３３年になると、人手が８２万人足りなくなるという見通しが出た。少子・高齢化の影響だ。経済活動人口はそれより早い２０３０年から減り、就業者数も２０２９年から減少し、労働市場人材不足問題が深刻になるという分析だ。１７日、韓国雇用情報院は「中長期人材需給見通し」で２０３３年の経済活動人口は２９４５万１０００人で２０２３年（２９２０万３０００人）比２４万８０００人（０．８５％）増加にとどまる