Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡½¡½¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡ËÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤¬£±£¶Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç¡¢£²Ç¯Á°¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È°ÜÀÒ¸å½éÂÐ·è¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÅÜ¤È¤¦¤Î¹¶·â¤òÍá¤Ó¤»¡¢´°Éæ¤Ê¤­¤Þ¤Ç¤ËÃ¡¤­¤Î¤á¤·¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ï£µ²ó¤Þ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤Î£³²ó¤Þ¤Ç¤Ë£¹°ÂÂÇ¤Ç£µÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢£´ÅðÎÝ¤ÈÂ­¤Ç¤â¤«¤­²ó¤¹ÀÑ¶ËºÓÇÛ¡£¹¶·â¤Î¼ê¤ò°ìÀÚ´Ë¤á¤º¹¶Î¬¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î°ì·ï¤¬¸«¤¨