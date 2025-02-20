岩手・盛岡市の深夜の住宅街で撮影されたのは、窓から激しく噴き出す炎。木造2階建て住宅から火の手が上がりました。20日午前0時過ぎ、「住宅が燃えている」と火事を発見した人が消防に通報。警察などによりますと、この家には無職の61歳の女性が1人で住んでいたといいます。女性は無事なのでしょうか。出火当時、近所の男性は、家のそばに正座でたたずむ女性を発見。一緒に避難をするよう声をかけます。ところが…。近所の男性：