新潟県内でコシヒカリの玄米150キロが盗まれる被害がありました。警察によりますと、新潟県胎内市に住む50代の農家の男性から「倉庫に置いていた米袋が盗まれた」と19日に届け出がありました。盗まれたのは去年の秋に収穫されたコシヒカリの玄米5袋あわせて150キロです。最後に確認した今月16日から19日午後にかけて盗まれたとみられています。当時、作業小屋の保冷庫におよそ15袋のコメが保管されていましたが、そのうちの5袋が今