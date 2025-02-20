イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫（２７）の売却額を設定したと、英メディア「ＣＡＵＧＨＴＯＦＦＳＩＤＥ」が報じた。すでに夏の移籍市場に向けて同リーグのチェルシーやドイツ１部バイエルン・ミュンヘン、イタリア１部ナポリが獲得への興味を示していると伝えられている中、同メディアは「情報筋は三笘が夏に最も需要のある選手になるだろうと伝えた」とし、大争奪戦に発展するとの見