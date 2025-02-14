107キロ→91キロに減量…目標は86キロ山本由伸投手が13日（日本時間14日）、米アリゾナ州グレンデールの球団施設で取材に応じ、通訳を務める園田芳大氏について言及。園田通訳は約16キロのダイエットに成功したが、「リバウンドを心配しています」とイジり、報道陣を笑わせた。園田通訳は山本の1年目となる2023年から通訳を務めている。107キロから91キロのダイエットに成功したといい、この日も取材で山本の隣に立っていたが