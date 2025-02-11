実業家・前澤友作氏（49）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、起業家について思うことをつづった。前澤氏は「起業家は、自己中で欲深くて自己顕示欲の塊で非常識で周りの人に迷惑かけまくって自信過剰で傲慢で、僕はもちろん、周りの起業家見渡してもおかしな人ばかりで、尊いとか素晴らしいなんて全く思いません。ただの独りよがりが運良く上手くいくかいかないかってだけです」とポスト。また「起業家がよく言