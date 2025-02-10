資生堂が１０日発表した２０２４年１２月期連結決算（国際会計基準）は、最終利益が１０８億円の赤字（前期は２１７億円の黒字）で４期ぶりの最終赤字となった。中国市場の消費減速などが響き、黒字の見通しから一転、赤字となった。売上高は前期比１・８％増の９９０５億円、本業のもうけを示す営業利益は７３・１％減の７５億円だった。成長市場と位置づけてきた中国での消費の鈍化が要因で、現地メーカーの台頭もあり、価格