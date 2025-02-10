巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（53）が、自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。元巨人監督の高橋由伸氏（49）をゲストに迎えて今季の巨人を予想した。FA新加入した甲斐拓也捕手（32）がうまく行かないパターンに言及した。起用法について、元木氏は「俺だったら（FAで）獲った甲斐で行く。それでチームが勝ち続けたらずっと甲斐で行く。で、チームがダメになったとき、打ててなかったら、岸田、大城、小