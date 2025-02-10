俳優・草磲剛（50）が9日配信のABEMA「ななにー地下ABEMA」（日曜後8・00）に出演。給料明細を見ない理由を打ち明けた。今回は「生まれたときからお金持ち！スーパーお嬢様大集合！」と題して話題のスーパーお嬢様4人がスタジオに登場。その中で印刷会社の社長令嬢で、お笑い芸人のアユチャンネルが普段から給料明細は見ないと話す場面があった。これに草磲は「僕も実はアユチャンネルと同じで給料明細を見た