日本で“勝手に一夫多妻”を実践し、大きな注目を集める渡部竜太さん（37歳）。事実婚という形で4人の“夫人”と2人の子どもと共同生活を送っている（※現在、第4夫人は家出中）。YouTubeチャンネル「一夫多妻ちゃんねる」で渡部一家の日常が垣間見られるが、SNS関連の収入は合わせて月3ケタを超えることもあるという。そんななかで「夫人オーディション」を開催しているが、その真意とは……。◆YouTubeチャンネルの視聴者層