国際コンクール入賞の天才ピアニスト航空機内で客室乗務員のエプロンを盗み窃盗の罪に問われているピアニストの齊藤一也被告（34＝逮捕時）の公判が１月29日、東京地裁で開かれた。起訴状などによると齊藤被告は昨年４月、石垣島行きのANA機のギャレー（旅客機内のキッチン）から客室乗務員のエプロンをズボンの中に入れて盗んだ疑いが持たれている。齊藤被告は起訴内容を認めている。「齊藤被告は４歳からピアノをはじめ東京藝術