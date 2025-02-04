2月4日 トレンド入り アニメ「ちいかわ」の影響で“声変わり”がXにて話題となっている。 2月4日のめざましテレビ内でのアニメ「ちいかわ」放送後より、ハチワレの声が変わったとして、Xでは“声変わり”がトレンド入り。多くの注目が集まっているようだ。 ハチワレの声優を担当しているのは田中誠人さん。2022年の「ちいかわ」放送開始時は9歳だったが、現在は14歳に。視聴者からは「声変わり