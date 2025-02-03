ユーチューバー・ヒカル（33）が3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し“丸パクリ”した新コンテンツが絶好調だと報告した。ヒカルは「これからメンシプで定期的に時事ネタをヒカルの独断と偏見で自由にぶった斬ります」と、有料のメンバーシップ会員に向けた新コンテンツを始めると発表。タイトルは「【ヒカル賛否】今のニュースをぶった斬る」とし、これは「霜降り明星」粗品のYouTube人気企画「1人賛否」を明らかに意

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む ライブドアブログ埋め込みコードを取得