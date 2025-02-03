ドジャースの大谷翔平【写真：ロイター】THE ANSWER

大谷翔平の近影に既視感指摘の声が続出「一瞬…面影が見えた」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 現地時間1日、ドジャース大谷翔平が球団のファンイベントに参加した
  • ユニホーム姿で登場した大谷に、日本のファンから熱視線が注がれている
  • 「日ハムの時の面影が見えた気がする」といった声が続出した
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