¡Ò³¤Ãæ¤Ë¼ê¾û¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾®³ØÀ¸2¿Í¤ÈÎ¾¿Æ¤Î°äÂÎ¤¬¡Ä»ö·ï¸å¤Ë¾å³¤¹Ô¤­¤ÎÊØ¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¡Öµ¿ÏÇ¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¡×¤ÎÀµÂÎ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¹â³Û¤ÊÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¡½¡½¡£¡Ú²èÁü¡Û¶»Éô¤Ë¤ÏÅÅµ¤¥³¡¼¥É¡¢Â­¼ó¤Ë¤Ï9kg¤Î¥À¥ó¥Ù¥ë¡ÄÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÈÈ¹Ô¤Ç°ì²È4¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿»à·º¼ü¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¸«¤ë2003Ç¯8·î¡¢¤½¤Î2¥«·îÁ°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë½»¤àA¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤ÈºÊ¤ÎB¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¡¢Â©»Ò¤ÎC¤¯¤ó¡Ê11¡Ë¡¢Ì¼¤ÎD¤Á¤ã¤ó¡Ê8¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¡²¬°ì²È4¿Í