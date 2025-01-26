解放を求めるデモで掲げられた人質のプラカード＝25日、イスラエル中部テルアビブ（共同）【テルアビブ共同】イスラエル中部テルアビブで25日、政府に対し、パレスチナ自治区ガザの停戦合意を履行し、イスラム組織ハマス拘束下の人質の解放を進めるよう求める数千人規模のデモがあった。参加者は同日解放された女性兵士らの帰還を祝福。さらなる人質解放に向け、トランプ米大統領からの「圧力」を求める声も上がった。ハマスは