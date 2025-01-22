米野球殿堂入り発表米国野球殿堂は21日（日本時間22日）、2025年の殿堂入りメンバーを発表。米大リーグ・マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が日本人として初めて選出された。得票率は99.7％で、マリアノ・リベラ氏以来、史上2人目の満票選出に1票足りなかった。これを受け、2006年から2シーズン、イチロー氏とマリナーズでプレーし、2020年から2シーズンはオリックスに在籍したアダム・ジョーン