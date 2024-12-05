頬が赤くなる感染症、いわゆる「リンゴ病」の患者数が東京都で過去最多となりました。【写真を見る】「リンゴ病」（頬が赤くなる感染症）患者数が過去最多東京都3週連続警報基準感染すると発熱やせき頬・腕に赤い発疹「伝染性紅斑」「伝染性紅斑」と呼ばれる、いわゆる「リンゴ病」は、感染すると発熱やせきのほか、頬や腕に赤い発疹ができるのが特徴で、妊婦が感染すると、胎児の異常や流産が起きることがあります。都