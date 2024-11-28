NECは、報道関係者や証券アナリスト、機関投資家などが対象のイベント「NEC Innovation Day 2024」において、既にリリースしている大規模言語モデル（LLM）生成AI「cotomi」（コトミ）を強化した「cotomi v2」（正式名称は不明）を発表した。このモデルは2024年12月から順次提供開始される。NECは、生成AI関連事業において、2025年度末までに約500億円の売り上げを目指す。「cotomi」の新バージョンについて発表する NEC Corporate