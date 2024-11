鳥インフルエンザの検査で陽性反応を示した10代の若者が、呼吸困難による危篤状態でカナダの病院に運び込まれました。この患者は、変異により人から人への感染力が強くなったウイルスに感染している可能性があることが、新しく判明しました。Bird flu in Canada may have mutated to become more transmissible to humans | Bird flu | The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2024/nov/19/bird-flu-cases-mutation-canada