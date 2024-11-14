松本人志の性加害疑惑で、週刊文春への訴えを取り下げた松本の芸能界復帰が取り沙汰される一方、「アテンド芸人」などと呼ばれた松本の取り巻きタレントのその後に注目が集まっている。【もっと読む】松本人志「事実無根」から一転、提訴取り下げの背景…黒塗りされた“大物タレント”を守るため？お笑いコンビ「スピードワゴン小沢一敬（51）は今年1月から「活動自粛」していて、明石家さんまは先のMBSラジオ「ヤングタウン