〈第二の頂き女子〉と捜査関係者に呼ばれている井田しずく容疑者。警視庁は11月7日、詐欺、窃盗の容疑で井田しずく容疑者と新宿区在住の無職女性（28）を逮捕したことを発表した。10月の詐欺での逮捕につづき、二度目の逮捕となる。集英社オンラインはこれに先立ち、井田しずく容疑者がマッチングアプリで出会った男性たちから借りた多額の金を返済していなかったことを報じた。さらなる取材で見えてきたのは、歓楽街・歌舞伎町