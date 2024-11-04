米野球データサイト「ベースボール・リファレンス」の今季閲覧数で1位米野球データサイト「ベースボール・リファレンス」は2日（日本時間3日）、自社X（旧ツイッター）を更新。自社サイトにおいて今シーズン最も閲覧された選手などを発表した。ドジャース・大谷翔平投手がヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手や同僚のムーキー・ベッツ内野手らを抑えて堂々トップに輝くと、ファンからは「翔平すげー」と驚きの声が寄せられた。