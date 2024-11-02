モデルプレス＝2024/11/02】映画「ゴジラ-1.0」（2023年）が1日、日本テレビ系「金曜ロードショー」（よる9時〜）にて放送。エンディングで「ゴジラ」の新作映画が製作されることが発表された。【写真】「ゴジラ-1.0」アカデミー賞で着用の“ゴジラシューズ”が話題◆「ゴジラ」新作映画製作決定監督・脚本・VFXを務めるのは、山崎貴氏。「ゴジラ-1.0」で数々の快挙を成し遂げた山崎氏が、再びゴジラ映画に挑む。公開日・ストー