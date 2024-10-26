元衆院議員の杉村太蔵が２６日放送の読売テレビ「今田耕司のネタバレＭＴＧ」に出演。「あなたの一票で、日本は変わらないから！」と言い放った。衆院総選挙の投開票日の２７日の前日とあって、出演者で若者が選挙に行かない理由を考察した。「あなたの一票で日本を変えられる。だから選挙に行くべき」というステレオタイプな物言いを、杉村は「過度な期待を持たせすぎている」と疑問視。「あなたの一票で日本が変わる。そんな