高齢者がかかりつけ医を見つける際の注意点は何か。医師の和田秀樹さんは「医師の言葉や態度をよく観察し、自分自身で医師や医療を選ぶという意識をもつことが大切だ」という――。（第2回）※本稿は、和田秀樹『「せん妄」を知らない医者たち』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■医者からこの言葉を言われたらヤバいと思うべしいくつかの病院や科