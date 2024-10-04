2024年10月1日、自民党新総裁に選ばれた石破茂氏が内閣総理大臣に任命され、石破内閣が発足した。しかし、Xでは閣僚らがそろった記念写真が「だらしない」として話題となっている。さらに、首相官邸の公式サイトには、石破首相の身だしなみが修正された写真が掲載されているとして、注目を集めた。写真の修正について首相官邸の報道室は事実を認め、これまでも軽微な修正はしてきていると説明した。ベルトの上に地肌？赤いカーペッ