2024年8月22日未明から午前にかけ、Xで「柔道削除」がトレンド入りし、五輪種目を想起させるワードに困惑するユーザーが相次いだ。「パリ五輪での酷さから削除されたのかと思った」22日未明、Xに突如「柔道削除」のワードがトレンド入りした。柔道といえば、12日に閉幕したパリ五輪でも大きな注目を集めた競技だ。パリ五輪では、日本勢の躍進といったポジティブな話題だけでなく、一部の階級で起こった「不可解判定」や、混合団体