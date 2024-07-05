この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは南クリ(@Nankuri8172)さんが小学生の時に書いたという珍回答です。鉄道オタクだという南クリさんですが、小5にしてすでに鉄道好きの片鱗を見ることができるその回答に思わず拍手を送りたくなるはず。鉄道好きなら面白さも倍増するその回答とは？ 小学生時代の漢字テストを見返してみると？ 投稿者・南クリさんは自分が小学5年生だった時の漢字テストを見