《このような事態に当社は強い憤りを覚えており、またご遺族も大変心を痛めております》6月28日、芸能事務所アミューズの法務部がXを更新。所属アーティストである三浦春馬さん（享年30）を巡る“選挙ポスター”への抗議文を発表した。投稿冒頭で《東京都知事選挙の掲示板に当社所属アーティストである三浦春馬の氏名と肖像（似顔絵）が使用された選挙ポスターが掲示されていますが、そのような利用については一切許諾しておらず、